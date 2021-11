Ebrima Darboe ha detto sì. Il centrocampista ha limato gli ultimi dettagli per prolungare il contratto del centrocampista gambiano, attualmente in scadenza il 30 giugno 2023: il nuovo accordo (per il quale è previsto l'annuncio ufficiale nei prossimi giorni) sarà valido fino al 2026 e prevederà un ingaggio da 400.000 euro a stagione più bonus.