Un risultato che in pochi si sarebbero aspettati alla vigilia, ma che sposta le previsioni su quello che è e potrà essere il campionato Primavera di questa stagione 2020/21. La capolista indiscussa delle ultime due stagioni, l'armata nerazzurra dell'Atalanta ancora favorita alla vigilia, cade e fa tanto rumore al Tre Fontane dove la Roma di Alberto De Rossi, batte un colpo importante imponendosi per 4-0 e mettendo in mostra una solidità che è mancata ai giallorossi nelle ultime due, e forse addirittura tre, annate. Protagonista indiscusso di questo inizio di stagione in casa Roma è stato sicuramente Nicola Zalewski.Talento classe 2002, jolly offensivo che può giocare da trequartista, esterno o addirittura punta, Zalewski nasce a Tivoli da genitori polacchi venuti in Italia per lavoro. Fin da bambino si dedica al pallone e approda presto, nel 2011, nella Roma,dovuti principalmente a una collocazione tattica difficile da gestire per De Rossi con la presenza in contemporanea anche di Alessioin rosa,ma sebbene non abbia ancora preso una decisione ufficiale, la sua scelta è in realtà già ampiamente presa. Il suo nome all'interno della federcalcio polacca è già noto e nonostante icon la Polonia. La testimonianza che la selezione polacca sia nel suo futuro è arrivata ancora una volta anche conper la gara che questa sera vedrà la Roma affrontare il Benevento, sottolineata dal presidente della Federcalcio polacca (ed ex-stella giallorossa)ed il legame con l'attuale trequartista della formazione allenata da Fonseca è simbolico.di contratto. Zalewski è stato infattiNessuna clausola rescissoria, né ansia, ma la società è già in trattativa per provare a rinnovare l'accordo. Sono infattiche l'hanno chiesto in prestito in vista del mercato di gennaio,Difficilmente staserà vedrà l'esordio in Serie A, ma per Zalewski oggi la Roma resta la priorità. Il suo cuore è giallorosso e non vuole perdere un treno che passa una volta sola nella vita.