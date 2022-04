Alla ripresa degli allenamenti a Trigoria, il giorno dopo la vittoria sul campo della Sampdoria, la Roma non ha ancora ritrovato in gruppo Nicolò Zaniolo. L'attaccante giallorosso, fermato nei giorni scorsi da un fastidio muscolare, ha svolto un lavoro individuale e la sua presenza contro il Bodo/Glimt in Conference League è tutt'altro che scontata.