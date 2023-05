Le visite mediche, in gran segreto nella capitale, ve le abbiamo raccontate a tempo debito circa un mese fa. Preludio di un arrivo che sembrava ormai certo. Da oggi, però, Houssem Aouar può considerarsi davvero un giocatore della Roma. Il centrocampista franco-algerino, ha scelto il club giallorosso nonostante il pressing di Betis e Leverkusen e l'interesse (non troppo convinto) del Milan. Il corteggiamento di Tiago Pinto parte da lontano, già dalla scorsa estate, e adesso sembra essere arrivato il momento delle firme. L'algerino classe '98, una volta terminato il contratto con il Lione a giugno, diventerà ufficialmente un nuovo calciatore della Roma. Sarà lui dunque il primo rinforzo per il centrocampo della prossima stagione a prescindere dalla permanenza di Mourinho. Nella sua esperienza in Francia, Aouar ha realizzato 48 reti e 37 assist in 258 match disputati, dimostrando di avere capacità in fase realizzativa e di rifinitura. Nell'ultima stagione ha avuto più di un problema con il tecnico Blanc.