Roma, aria di rinnovo per Svilar: i dettagli

Federico Russo

La stagione e il futuro di Mile Svilar sono indubbiamente cambiati: da quando ha debuttato in Feyenoord-Roma valida per l’andata degli ottavi di Europa League, non è più uscito dal campo. Parate decisive, come quella con il tacco a salvare il risultato nell’1-0 contro il Sassuolo e il rigore parato in Fiorentina Roma a Biraghi, in un match piuttosto complicato per i giallorossi, gli hanno fornito un ruolo chiave all’interno della squadra. Lecito aspettarsi, salvo clamorosi ribaltoni, che sarà lui a difendere i pali dei giallorossi anche nella prossima stagione.



MERITATO RINNOVO - Per suggellare questo upgrade dovrebbe quindi arrivare il rinnovo. Come riporta il Corriere dello Sport il padre Ratko si è attivato per parlare di un possibile adeguamento salariale: attualmente il classe 1999 percepisce 1,3 milioni lordi, circa 700 mila mila netti più i premi, che lo posizionano all’ultimo posto nella lista stipendi, esclusi i Primavera. Si legge che la Roma ha intenzione di accontentarlo a prescindere da chi si occuperà della trattativa. Il contratto che lo lega ai giallorossi scadrà nel 2027 ma potrebbe essere esteso di un’altra stagione. Arrivato nel luglio del 2022 dal Benfica come vice Rui Patricio, ha sovvertito la gerarchia e adesso il portoghese dovrebbe andar via in estate a contratto scaduto. Il rush finale della stagione vedrà il classe 1999 protagonista, con i giallorossi impegnati su due fronti (campionato ed Europa League).