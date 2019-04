Caos biglietti per Roma-Napoli. Un nutrito gruppo di tifosi napoletani, residenti a Napoli e quindi impossibilitati, secondo le direttive di ordine pubblico, ad acquistare i tagliandi per il match dell’Olimpico, è riuscito ad acquistare i biglietti sui circuiti tradizionali di vivaticket.com dove si appoggia la società giallorossa per la vendita dei biglietti. Ottenuto il tagliando via internet, e presentatisi ai botteghini dello stadio si sono visti negare l'ingresso all'atto della presentazione della carta d’identità in quanto aventi residenza Napoli. «Non conoscevamo le disposizioni di ordine pubblico che negavano la presenza a Roma dei residenti a Napoli - dicono - ma se così è, ci chiediamo perché è stata permessa la vendita dei tagliandi. E' una evidente falla all’interno del sistema di vendita». Pronta la richiesta di risarcimento del biglietto d’ingresso, sarà anche valutata

una richiesta danni.