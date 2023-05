, presieduto da Roberto Proietti, ha dichiarato improcedibile il deferimento nei confronti dell’arbitro Marco Serra.Serra era stato deferito dalla Procura Federale per aver tenuto un comportamento ‘inopportuno, ingiurioso e offensivo’ lo scorso 28 febbraio in occasione della partita valida per la 24ª giornata di Serie A tra Cremonese e Roma, quando nella veste di quarto ufficiale si era reso protagonista a bordo campo di un diverbio con il tecnico giallorosso José Mourinho.L'indagine della procura era partita dalle dichiarazioni di Mourinho, che dopo il rosso rimediato a Cremona, aveva dichiarato di aver ricevuto delle offese da Serra. La procura guidata da Giuseppe Chinè aveva notificato l'atto a Serra, contestandogli la violazione dell'art. 4 del codice di giustizia sportiva e del codice deontologico dell'Aia. Chinè ha rilevato un comportamento di "oggettivo carattere inopportuno, ingiurioso e finanche offensivo delle parole utilizzate", tale da violare "i principi di lealtà, probità e correttezza posti a fondamento dell’ordinamento sportivo", ma anche le norme specifiche del regolamento Aia che impongono agli associati di "improntare il proprio comportamento al rigoroso rispetto dei principi di lealtà, trasparenza e rettitudine a difesa della credibilità ed immagine dell’Aia".