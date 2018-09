La crisi della Roma non ha sosta. I giallorossi, o quel che ne restava visti i 13 nazionali in giro per il mondo, hanno perso in casa del Benevento per 2-1. La squadra di Di Francesco ha subito la prima rete dei campani al 51'. Tutto nasce da un errore di Jesus che perde il pallone. Fuzato respinge il primo tiro di Buonaiuto da dentro l'area di rigore, ma sulla respinta è bravo Insigne a beffare il portiere brasiliano. Timida la reazione della Roma che ha rinunciato pure a De Rossi rimasto a Trigoria ad allenarsi. Presenti Karsdorp, Pastore, Marcano, Santon e Fazio. Il raddoppio al 75' con Asencio che sfrutta una corta respinta del portiere Fuzato. Al 77' arriva il gol della bandiera del Primavera Bucri dopo un bel dribbling di El Shaarawy. Il Benevento si riporta in vantaggio