Un assalto in piena regola, dell’ultimo minuto, e per questo ancor più pericoloso. Il Marsiglia ha deciso di fare un tentativo per Kevin Strootman.



L'OFFERTA - Guerriero della mediana, geometra instancabile, “lavatrice” di palloni sporchi. L’olandese è il nuovo obiettivo per la squadra guidata da Garcia. Secondo la Gazzetta dello Sport offerte ufficiali alla Roma ancora non sono ancora pervenute, ma il Marsiglia sta studiando come presentare nelle prossime 48 ore la proposta giusta ai giallorossi: formula e cifre sono in divenire, ma si parte da una base di 30 milioni di euro. Non uno di meno. Rudi Garcia lo ha scelto come colpo per accontentare una piazza delusa dal mancato arrivo di Balotelli e dalla cessione di Anguissa, finito al Fulham per 33 milioni. Incasso che potrebbe essere reinvestito proprio per Strootman.



IMMERSO NELLA REALTA' - Non sarà comunque semplice convincere il classe''90 a lasciare Roma. Strootman è del tutto compenetrato nella realtà della capitale. Si sente romano, ed è legatissimo ad ambiente e città. Senza dimenticare che da pochissimo ha avuto una bambina, Jonah Maxime, e cambiare vita con una neonata non è l’ideale. I francesi sono pronti ad aumentargli, anche sensibilmente, l’ingaggio (attualmente a Roma percepisce 3,2 milioni), ma non è detto questo basti a vincere la resistenza dell'olandese. Anche perché, se è vero che la concorrenza in giallorosso è aumentata con gli arrivi di Pastore e Cristante, è altrettanto corretto dire che il Marsiglia, impegnato in Europa League e molto indietro rispetto al PSG in campionato, rappresenterebbe un passo indietro dal punto di vista professionale.