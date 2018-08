Roma-Atalanta (calcio d'inizio alle ore 20.30) è il posticipo che chiude la seconda giornata di campionato in Serie A. I giallorossi cercano la vittoria per tenere il passo di Juventus e Napoli, in testa alla classifica a punteggio pieno insieme alla sorpresa Spal. Di Francesco perde Strootman (volato a Marsiglia da Rudi Garcia) e lancia titolare l'ex di turno Cristante, avanzando Pastore nel tridente con Dzeko e Under. Kluivert parte ancora dalla panchina. Dall'altra parte Gasperini fa turnover in vista della decisiva trasferta di giovedì a Copenaghen in Europa League.



FORMAZIONI UFFICIALI

ROMA: Olsen; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Lo. Pellegrini, De Rossi, Cristante; Cengiz, Dzeko, Pastore.

ATALANTA: Gollini; Palomino, Djimsiti, Mancini; Castagne, Pessina, Valzania, Ali Adnan; Pasalic; Rigoni, Zapata.