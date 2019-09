Promette spettacolo Roma – Atalanta, sfida tra due dei migliori attacchi del campionato. I giallorossi tra campionato ed Europa League hanno inanellato 3 vittorie consecutive, i bergamaschi, dopo la batosta all’esordio di Champions, sono riusciti a rimontare un passivo di 2 reti alla Fiorentina nell’ultima di campionato. Quote in bilico, avanti i capitolini a 2.25, i nerazzurri inseguono a 3.00, il segno X vale 3.75. Più decisi gli scommettitori, il 75% ha puntato sull’affermazione romanista, il 10% sul blitz della Dea. Nelle 10 reti messe a segno dalla Roma in questo inizio stagione, sta contribuendo non poco Kolarov, in un momento di forma eccezionale. Con la rete al Bologna, il serbo ha raggiunto quota 6 centri su punizione diretta: solo Messi – con 12 realizzazioni – ha fatto meglio dal 2017 ad oggi. Il La firma di Kolarov sul match con l’Atalanta vale 5.50.