Lo chiamano il Messi iraniano e in questa stagione con lo Zenit San Pietroburgo ha segnato 19 reti in 29 partite. Sardar Azmoun sale nelle quotazioni del mercato della Roma. Secondo La Gazzetta dello Sport, l'attaccante dei russi sarebbe un obiettivo di Pinto, che sta cercando di regalare un bomber a Mourinho per la prossima stagione. Già accostato ai giallorossi lo scorso aprile, Azmoun ha il contratto in scadenza nel 2022, così come Belotti.