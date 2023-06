Tommaso Baldanzi piace alla Roma, non da oggi. L' ennesimo gioiello del vivaio dell'Empoli era stato cerchiato in rosso già a gennaio e ora è tornato di moda in casa giallorossa. L'azzurrino andrebbe a rinforzare la trequarti nel ruolo di vice Dybala. Il 20enne, che si è messo in luce anche nell'ultimo Mondiale di categoria, d'altronde non ha mai nascosto la sua ammirazione totale per la Joya. "In una scala da uno a dieci forse lui è dieci e io non sono ancora nella scala. Mi ispiro molto a lui". Baldanzi costa 15 milioni, e l'Empoli nelle intenzioni iniziali lo avrebbe voluto tenere sacrificando solo Vicario e Parisi. Di fronte a una buona offerta però tutto cambierebbe,



FRATTESI - Una cifra che la Roma potrebbe incassare dal Milan (o Inter) per Frattesi. Se il centrocampista dovesse spostarsi sotto il Duomo, infatti, al club giallorosso andrebbe il 30% del ricavato. Quindi circa 10 milioni. A quel punto Baldanzi diventerebbe prendibile. Se ne riparlerà comunque tra una decina di giorni quando l'Empoli avrà chiuso altre cessioni e la Roma il bilancio al 30 giugno. Un’occasione ghiotta pure per Napoli e Milan che lo seguono da tempo.