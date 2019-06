Il futuro di Kostas Manolas alla Roma non è così certo. La società giallorossa in caso di partenza del greco non vuole farsi trovare impreparata e studia le alternative. Oltre ai nomi di Lyanco e Mancini, Sportitalia aggiunge che sulla lista dei papabili sostituti ci sarebbero anche Marc Bartra del Betis Siviglia e William Saliba del Saint Etienne.