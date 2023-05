Meno di ventiquattr'ore al primo tempo di una partita che vale una stagione. Mourinho conta i disponibili e sorride per il recupero di Dybala e Wijnaldum. Entrambi si sono allenati in gruppo oggi e potrebbero partire titolari. Il condizionale è d'obbligo, soprattutto per la Joya. "Oggi non giocherebbe titolare, domani vediamo", ha sussurrato Mou che in questi giorni ha provato la coppia Belotti-Abraham per tenere un po’ più bassa la linea dei 3 del Leverkusen. E’ questo il più grande dubbio di una formazione con ancora tanti indisponibili e la necessità di misurare la fatica di tanti. L’assenza più pesante resta quella di Smalling che sarà sostituito ancora una volta da Cristante e che spera di tornare al ritorno. A destra Celik è favorito su Zalewski mentre a sinistra mancherà El Shaarawy. Obbligato l’utilizzo di Spinazzola. A centrocampo comanderà Matic al fianco di uno tra Bove e lo stesso Wijnaldum. Dietro la punta, o le punte, c’è sempre Pellegrini mentre a completare il terzetto difensivo ci sono solo Mancini e Ibanez.



PROBABILE FORMAZIONE (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Cristante, Ibanez; Celik, Matic, Bove, Spinazzola; Pellegrini, Dybala; Abraham.