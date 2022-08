Andrea Belotti sta per cantare "Roma Capoccia". Il "Gallo" entro il week end diventerà infatti un calciatore giallorosso dopo il forte pressing di Mourinho. L'ex capitano granata ha da tempo accettato l'offerta del club che però doveva riuscire a cedere almeno un esubero. Alla fine potrebbero essere due con Kluivert vicino al Fulham (trovato l'accordo tra il calciatore e i londinesi) e Felix in orbita Cremonese. Per Belotti pronto un triennale da circa 2,8 milioni a stagione più bonus. L'attaccante classe '93 ha rifiutato il Nizza e una ricca proposta del Galatasaray pur di arrivare alla corte dello Special One che già lo voleva ai tempi del Tottenham.



ARRIVO - Nella Roma ritroverà Dybala e pure Pellegrini con il quale si è sentito molto in questi giorni. L'arrivo nella capitale potrebbe avvenire già domani e non è escluso a quel punto che Belotti possa essere in panchina lunedì con la Cremonese. In queste settimane si è allenato in Sicilia insieme ad uno staff ma ovviamente avrà bisogno di alcuni giorni per capire i meccanismi della squadra.