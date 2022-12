Il futuro di Andrea Belotti è ancora tutto da scrivere. Come riportato da La Repubblica, la Roma non è soddisfatta del rendimento mostrato dall’ex capitano del Torino. Per questo, sta seriamente valutando se procedere o meno con il rinnovo di contratto – l’accordo è in scadenza il prossimo giugno ma i giallorossi hanno un’opzione per un prolungamento biennale -.