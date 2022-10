L'attaccante della Roma Andrea Belotti ha commentato a Sky il pareggio contro il Betis Siviglia, arrivato grazie a un suo gol: "Sapevo che sarebbe bastato solo lavorare, ci voleva solo tempo facendo quel qualcosa in più che mi permettesse di ritrovare la condizione. L'intesa con Abraham? Nel primo tempo potevamo fare cose migliori, non è stato un granché per nessuno dei due. Nella ripresa abbiamo creato diverse occasioni che devono darci fiducia. Eravamo sereni e gestivamo il gioco, questo deve essere un punto di partenza.