L'arbitro sloveno Matej Jug dirigerà la sfida di Europa League tra Roma e Betis. Il match, valido per la terza giornata del gruppo C della competizione europea, è in programma giovedì alle ore 21. L'arbitro ha già incontrato i giallorossi 2 volte. La prima è nel novembre del 2020, quando la Roma ha vinto 5-0 contro il Cluj in Europa League. La seconda coincide con l'esordio di José Mourinho sulla panchina romanista nel 2-1 (gol di Pellegrini e Shomurodov) in trasferta di Conference League contro il Trabzonspor. Nessun precedente, invece, con il Betis.