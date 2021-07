William Bianda è uno dei tanti esuberi sul groppone di Tiago Pinto. Il difensore può tornare in Francia, al Montpellier. Preso da Monchi a 6 milioni (più 5 di bonus) alla Roma non è mai esploso ma non ha trovato continuità neanche nelle altre avventure in prestito: l'ultima al Zulte-Waregem dove ha giocato solo sette partite. Ora a lui si è interessato il club francese: come riporta L'Équipe, il Montpellier deve ricostruire la difesa dopo le partenze di Hilton, Congré e l'infortunio di Pedro Mendes. E per questo sta pensando a Bianda. Ma solo con due formule: in prestito oppure con una cessione a titolo gratuito ma con un'alta percentuale alla Roma sulla futura rivendita. Il contratto di Bianda con la Roma è fino al 2023 e sul bilancio pesa ancora per circa 2,5 milioni.