Josè Mourinho non dimentica. Difficile per l’allenatore della Roma digerire la sconfitta per 1-6 contro il Bodø/Glimt nell’ultima partita europea nella quale aveva schierato molte seconde linee. Ieri, alla vigilia della sfida di ritorno - oggi alle 21 in diretta su Dazn, Tv8 e Sky Sport 253 - il portoghese è stato chiaro: “Non giocherò con la stessa formazione”. Spazio ai titolari, quindi. Formazione tipo con soli due cambi: dovrebbe giocare El Shaarawy al posto di Pellegrini nel tridente dietro ad Abraham con Zaniolo e Mkhitaryan, e Calafiori per Vina largo a sinistra. I norvegesi dovrebbero confermare dieci/undicesimi della squadra che ha vinto all’andata: l’unico cambio a centrocampo dove dovrebbe giocare Hagen al posto dell’infortunato Berg.



LA CLASSIFICA - Dopo la sconfitta col Bodø nella gara d’andata - la prima nella competizione - i giallorossi sono scivolati al secondo posto rimanendo a 6 punti dopo due vittorie e un ko, -1 dai norvegesi. Oggi Abraham e compagni hanno la possibilità di riprendersi il primo posto nel gruppo C per avvicinarsi sempre di più alla qualificazione, considerando che le altre due squadre del girone sono a 3 punti lo Zorya e a 1 il Cska Sofia.



Roma-Bodø/Glimt, le probabili formazioni:



Roma (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Calafiori; Cristante, Veretout; Zaniolo, Mkhitaryan, El Shaarawy; Abraham. All.: Mourinho.

Bodø/Glimt (4-3-3): Haikin; Sampsted, Moe, Lode, Bjorkan; Brustad, Hagen, Konradsen; Solbakken, Botheim, Pellegrino. All.: Knutsen.

Tv: Dazn, Tv8 e Sky Sport 253.