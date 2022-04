Roma-Bodo/Glimt è la gara di ritorno dei quarti di finale di Conference League. Si parte dal 2-1 in favore dei norvegesi conquistato all'andata a Bodo, ma a partire dalle 21 allo Stadio Olimpico di Roma, sarà autentica battaglia per l'accesso alle semifinali. Gli episodi di tensione che hanno condizionato il finale di gara dell'andata sono ormai alle spalle, José Mourinho dovrà portare i giallorossi alla vittoria con almeno due gol di scarto per superare il turno e vendicare non solo la sconfitta dell'andata, ma anche il ko per 6-1 in Norvegia e il 2-2 del ritorno all'Olimpico del doppio confronto nei gironi.



DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING - La partita sarà trasmessa sia da Dazn che da Sky che la trasmetterà sui canali Sky Sport Uno (numero 201), Sky Sport 4K (numero 213) e Sky Sport (canale 252). La gara sarà anche visibile in chiaro su TV8, canale numero 8 del digitale. Per vedere la sfida in streaming su dispositivi mobili e pc serviranno le app di Dazn, di SkyGo e di Now.



PROBABILI FORMAZIONI

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Kumbulla, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Oliveira, Zalewski; Mkhitaryan, Pellegrini; Abraham. All. Mourinho

BODO/GLIMT (4-3-3): Haikin; Sampsted, Moe, Hoibraaten, Wembangomo; Vetlesen, Hagen, Saltnes; Solbakken, Espejord, Sorli. All. Knutsen