"Il capitano del Bodo dice che all'andata avete fatto un gioco psicologico". Neanche finisce la frase che Mourinho già sente odore di polemica. No, Josè non ci sta. Scuote la testa e si toglie le cuffie: "Se vuole parlare di quello che dicono gli altri io non rispondo". Chiaro, diretto. Special, anche in questo. Mou è così, prendere o lasciare. Guai a fargli la domanda sbagliata. Dalla Norvegia l'hanno imparato oggi, quando prima di togliersi le cuffie si era rifiutato di rispondere anche a chi gli aveva chiesto cos'è successo nella gara d'andata. Risultato? Niente replica e reazione visibilmente spazientita.



E anche quando risponde non è che vada meglio: "Non mi interessa quello che dice il direttore del Bodo/Glimt". Clima e tensione pre partita, Mourinho non si nasconde dietro un microfono e tira fuori tutta la sua energia, altro che giochi psicologici...