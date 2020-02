Roma-Bologna: 2-3 (primo tempo 1-2)



Marcatori: 16′ Orsolini, 22′ Denswil (aut.), 26′, 52′ Barrow, 73′ Mkhitaryan

Assist: 16’ Barrow, 26’ Denswil, 73’ Peres

Ammoniti: 38′ Svanberg, 55′ Schouten, 60′ Bani, 85′ Perez

Espulsi: 80′ Cristante



Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Santon (61′ Bruno Peres), Mancini, Smalling, Kolarov; Cristante, Veretout (79′ Kalinic); Under (57′ Perez), Mkhitaryan, Perotti; Dzeko.

All.: Fonseca.



Bologna (4-3-3): Skorupski; Tomiyasu, Danilo, Bani, Denswil; Soriano, Schouten, Svanberg (73′ Dominguez); Orsolini (83′ Skov Olsen), Palacio, Barrow (86′ Juwara).

All.: Mihajlovic.



Arbitro: Guida