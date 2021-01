Borja Mayoral, attaccante della Roma, parla a Roma Radio dopo la partita vinta contro lo Spezia: "Questa vittoria è stata importante ed è arrivata dopo una partita molto difficile per noi dopo tutto quello che sta succedendo, dobbiamo continuare così. E' stata una settimana difficile, è una vittoria di tutta la squadra che ha lavorato tanto sulla partita. Abbiamo giocato con coraggio, con un buon atteggiamento e questo è molto importante".



SULLA DOPPIETTA - "Sono molto contento per i due gol, è già la terza volta da quando sono alla Roma, due volte in campionato e una in Europa League. Ma oggi è la vittoria di tutta la squadra".