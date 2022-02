Edoardo Bove, autore del gol del pareggio in Roma-Verona, ha parlato a Dazn alla fine della gara:



“Certamente è una grande emozione, ma c’è un po’ di rammarico perché potevamo fare di più davanti a tanti nostri tifosi. Mourinho non ha detto nulla di particolare, certe cose rimangono nello spogliatoio, ma è cambiato il nostro atteggiamento, siamo entrati più aggressivi. Il gol? Di solito da lì il portiere si aspetta la palla sul secondo palo, ho provato a sorprenderlo ed è andata bene. Quando cresci in una squadra e i tuoi familiari fanno tanti sacrifici per te, non può che essere per loro la dedica. Tutti i più grandi aiutano noi giovani in allenamento, quando entriamo siamo sempre pronti a far bene”