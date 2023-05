A due giorni dalla finale di Europa League contro il Siviglia, il centrocampista della Roma Edoardo Bove ha parlato ai canali della Uefa raccontando il suo rapporto con Mourinho: "E' una persona speciale per me perché è una persona vera. Ci tratta tutti alla stessa maniera e questo è molto importante. Se ha qualcosa da dirti, te lo dice in faccia, e io preferisco le persone così. Mi sono trovato bene con lui fin dall'inizio. Naturalmente mi ha anche aiutato a crescere. Tutte le sue indicazioni mi hanno aiutato molto e sono felice della fiducia che ha in me".