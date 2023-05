Poco prima dell'inizio di Roma-Inter, il giallorosso Edoardo Bove rilascia alcune battute ai microfoni di DAZN: "Dobbiamo utilizzare grande carattere e compattarci insieme, per disputare una partita di intensità e voglia. Matic? Ci dà grandissima qualità, è una grande pedina in più per noi, siamo contenti sia rientrato dopo la squalifica e ci darà una grande mano. Personalmente man mano che gioco cresco, è un percorso normale che sto facendo. Continuo così, mi concentro sulla partita di oggi".