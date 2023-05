A due giorni dalla finale di Europa League contro il Siviglia, il centrocampista della Roma Edoardo Bove presenta così la gara: "Mi aspetto una finale all'altezza perché durante l'anno abbiamo meritato di essere lì, quindi siamo molto contenti - ha detto ai microfoni della Uefa - Anche loro lo meritano. Il Siviglia viene dalla Champions League, quindi merita ancora di più il posto in finale. Per questo siamo molto contenti e lo siamo anche per i tifosi".