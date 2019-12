Neanche due mesi, e 14' in campo, è durato il prestito di Bruno Peres allo Sport Recife. Il club lo ha messo alla porta, adducendo alla scelta motivazioni di carattere comportamentale. Ora Peres è atteso a Roma a gennaio, di rientro dopo circa due anni. Il brasiliano ce la sta mettendo tutta per avere una chance: ha assunto un famoso personal trainer con cui sta lavorando per farsi trovare allo stesso livello dei compagni, al rientro dalle vacanze natalizie. Ecco le sue parole a LaRoma24.it: "Mi sto allenando individualmente in questo periodo. Sto cercando di fare il massimo per farmi trovare pronto e per avere una chance"