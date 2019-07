Romelu Lukaku alla Roma. La notizia rilanciata con enfasi e interesse dal profilo Twitter ufficiale della redazione sportiva della BBC ha lasciato tutti a bocca aperta. Vista l'autorevolezza della fonte, infatti, in pochi hanno messo in discussione la voce. Possibile che la Roma sta tentando il clamoroso sorpasso sull'Inter? Dopo pochi minuti però l'arcano è stato svelato All’interno del pezzo della BBC - come ha riportato ForzaRoma.info - viene fatto un elenco delle varie trattative di mercato con riferimenti ad altri siti per le ultimissime sulle situazioni più calde. Nel caso specifico per la trattativa Lukaku il link inserito è quello di un articolo di goal.com dove si fa chiaro riferimento invece all’Inter, che starebbe proprio in queste ore presentando la prima offerta ufficiale allo United per l’attaccante. Un errore grossolano che ha scatenato i tifosi di tutte e tre le squadre: tra inglesi stupiti per il repentino cambio di rotta della dirigenza del Manchester United e interisti convinti che, come per la trattativa Barella, alla fine il belga sarebbe stato nerazzurro, c’è chi ha voluto anche ironizzare sulla mancanza di mezzi economici della Roma, definita anche “supermarket di Italia”.