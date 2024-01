Roma, buona la prima per De Rossi: i bookie quotano il tris di vittorie per puntare alla Champions League

È iniziata con il piede giusto l’avventura di Daniele De Rossi sulla panchina della Roma: l’ex centrocampista ha proposto subito novità importanti, a partire dal modulo, e contro il Verona sono tornati i tre punti che in campionato mancavano da quasi un mese. Ora, il calendario propone altre due sfide alla portata dei giallorossi, prima contro la Salernitana e poi contro il Cagliari: gli esperti di Snai quotano il tris di vittorie a 3,50, per un bottino eventuale di nove punti che sarebbero fondamentali per i capitolini per risollevarsi in classifica. L’obiettivo, infatti, è recuperare il terreno perso in ottica qualificazione alla Champions League. La corsa al quarto posto è decisamente affollata, e dal gruppone, secondo i betting analyst, potrebbero spuntarla proprio i giallorossi, il cui ritorno nella “coppa dalle grandi orecchie” paga 6,50 volte la posta. Un obiettivo che, come detto, nell’immediato passa per la trasferta di Salerno: la Roma parte da favorita, con la vittoria a 1,70, mentre per il colpo dei campani si sale a 5,25, con il pareggio a 3,60. Ma la nuova Roma di De Rossi dovrà presto tornare a misurarsi anche in campo internazionale, dove ad attenderla c’è di nuovo il Feyenoord, per i sedicesimi di finale: gli analisti vedono proprio i giallorossi favoriti per il passaggio agli ottavi, a 1,75 volte la posta, contro le 2 degli olandesi. Il passaggio del turno sarebbe il primo passo verso il titolo, sfiorato nella scorsa stagione: in tal senso, attualmente la Roma si attesta come sesta forza, in piena corsa a quota 15.