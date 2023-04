Appaiate al quarto posto a quota 56 punti, le due squadre si affronteranno domani pomeriggio alle 18 all'Olimpico' eche sembravano fuori dai giochi fino a poche ore fa.- come confermato dal diretto interessato attraverso i propri profili social -dopo aver superato la lesione muscolare al flessore accusata nell'ultima partita di Europa League contro il Feyenoord eComplicato un suo impiego dal primo minuto, più verosimile un ingresso a gara in corso in caso di necessità.subita nella trasferta di Bergamo ma il fatto che gli ultimi esami abbiano esclusi problemi più seri fanno crescere le possibilità che José Mourinho possa contare su di lui contro il Milan. L'argentino accusa ancora dolore e: al momento, prevale la prudenza circa la sua gestione e le sensazioni da Trigoria portano a pensare che, come per Wijnaldum, la sua presenza in panchina sia la soluzione più veritiera.- Restano sicuri indisponibili gli infortunati Karsdorp, Smalling e Llorente. Per quanto riguarda la probabile formazione,, con Zalewski e Spinazzola sulle fasce, con Matic e Cristante confermatissimi in mediana., in vantaggio nel ballottaggio su Abraham, spazio al duo formato da Pellegrini ed El Shaarawy, salvo colpi di scena.