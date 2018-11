Non solo Paulo Sousa. Con più stile rispetto al portoghese, che qualche settimana fa si è pubblicamente offerto alla Roma, aspetta una chiamata anche Montella in caso di esonero di Di Francesco. L’Aeroplanino gode della stima di Monchi che lo consigliò al Siviglia e in più conosce bene l’ambiente a differenza del portoghese che ha come principale sponsor Baldini, braccio destro di Pallotta. Nelle ultime ore, però, il nome di Sousa è stato accostato dalla stampa inglese pure al Southampton che sta per esonerare Hughes e punta sull’ex viola per risalire la classifica della Premier.