Un nome finito da tempo nel mirino di Monchi, ora pronto a passare dalle parole ai fatti. C’è anche la Roma sulle tracce di Thorgan Hazard, esterno offensivo del Borussia Moenchengladbach, autore di una stagione da urlo in Germania, dove si è preso la scena diventando uno dei migliori interpreti nel suo ruolo: 9 gol in 17 partite di Bundesliga, 3 reti in 2 di Germania, il ‘fratellino’ di Eden, stella del Chelsea, è diventato a tutti gli effetti un uomo mercato, desiderato dai grandi club.



PIANO ROMA - L’ex direttore sportivo del Siviglia è consapevole che l’ex giocatore di Lens e Zulte Waregem al momento non ha intenzione di rinnovare il suo contratto in scadenza nel 2020, motivo per il quale ha mosso i primi passi per portarlo in giallorosso. La sua valutazione attuale è di 35 milioni di euro, i 18 mesi ancora di contratto lasciano però intendere che c’è margine di trattativa. La Roma vuole bloccarlo già a gennaio, per poi portarlo in Italia in estate, quando saranno più chiare le situazioni di Pastore, Perotti e Under. Il principale problema è rappresentato dalla concorrenza: Liverpool e soprattutto Atletico Madrid hanno le stesse ambizioni di Monchi.