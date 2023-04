Alvaro Morata segue la Roma, almeno sui social. Il like alla pagine Instagram del club giallorossa da parte del club spagnolo fa sognare i tifosi che potrebbero rivedere la coppia con Dybala che ha fatto le fortune della Juve. Morata vorrebbe tornare in Italia, e su di lui c'è anche il Milan. A pesare è lo stipendio da 9 milioni, che però sarebbe disposto a ridursi. Il like alla Roma è sospetto ma potrebbe anche dipendere dalla forte amicizia con lo stesso Dybala che ha fatto anche da padrino all'ultima nata in casa Morata. Di certo la Roma cerca un attaccante per il futuro e il contratto dello spagnolo con l'Atletico scade nel 2024.