Dopo le notizie dei giorni scorsi in merito ad un avvicinamento tra le parti per il rinnovo di Lorenzo Pellegrini, arrivano conferme: secondo quanto riferisce il Corriere della Sera, il classe '96 sarebbe vicino ad un prolungamento con la Roma fino al 2026 - l'attuale accordo è in scadenza nel 2022 ed è sottoposto ad una clausola rescissoria da 30 milioni di euro -, complice anche la stima che Josè Mourinho nutre nei confronti del numero 7.