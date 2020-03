Come riporta il Corriere dello Sport, prosegue anche il casting per il direttore sportivo della nuova gestione. Negli ultimi giorni il nome di Petrachi ha ripreso quota, ma sarà Friedkin a decidere il suo futuro. Per la successione restano valide alcune candidature: la prima sarebbe stato Berta, ma ha fatto sapere di voler rimanere all’Atletico Madrid. E’ ancora in corsa Faggiano del Parma. Un altro profilo preso in considerazione è quello di Carli che è stato vicinissimo alla Roma nel post Sabatini. Paratici continua ad essere un’ipotesi molto difficile.