Dopo Kristensens sono previsti movimenti anche sulla fascia sinistra della Roma. Spinazzola, infatti, non rinnoverà il contratto in scadenza e piace in Arabia Saudita. Mourinho anche da quella parte è a caccia di un elemento di peso, più adatto anche alla fase difensiva. Secondo quanto riporta Leggo piace Ben Davies, gallese del Tottenham che Mou conosce bene e potrebbe rientrare in un ipotetico scambio con Ibanez