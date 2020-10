Giovedì la Roma saprà se potrà affondare il colpo per Fabio Paratici. Quel giorno, infatti, il dirigente juventino potrebbe essere sollevato dall'incarico dopo l'assemblea dei soci bianonceri. Nel frattempo - scrive il Corriere dello Sport - la figura di Campos del Lille potrebbe servire in fase di consulenza esterna ai Friedkin. Il portoghese, in caso di no di Paratici, potrebbe "consigliare" uno tra Emenalo (ex Chelsea) o Victor Orta del Leeds mentre resta in ballo Rangnick.