La chiusura del cerchio è vicina. Entro stasera Carles Perez passerà a titolo definitivo al Celta Vigo, così Tiago Pinto chiuderà il bilancio al 30 giugno col segno più. Gli spagnoli hanno offerto 5 milioni, la Roma ha rilanciato a 6. La fumata bianca c'è stata nella notte a metà strada e segue quelle per Tahirovic, Kluivert, Volpato e Missori. La Roma è riuscita a non vendere nemmeno un titolare e ora passa alla fase degli acquisti dopo gli arrivi a zero di Aouar e Ndicka.