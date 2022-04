Carles Perez è tornato al gol dopo oltre un anno con la maglia della Roma, rete che ha dato il via alla rimonta della Roma con la Salernitana. Il calciatore spagnolo ha parlato ai microfoni del sito ufficiale dei giallorossi: “Sapevamo già che sarebbe stata una partita difficile, ma penso che la squadra abbia saputo reagire. Abbiamo vinto ed ottenuto questi 3 punti che sono importantissimi per questo campionato“.



Ti senti parte del gruppo pur giocando poco?

"È il nostro lavoro. Allenarsi bene è l’ideale anche per giocare bene dopo in partita. Sto qua quando il mister mi fa entrare e cerco sempre di fare del mio meglio per aiutare la squadra e per me stesso".



Le sensazioni dopo il gol?

"Segnare oggi è stato bellissimo, era tanto che non segnavo e quando chiamano il tuo nome è bellissimo, ringrazio i tifosi per come ci aiutano. Il ritorno con il Bodo? Siamo concentrati perché vogliamo andare avanti".