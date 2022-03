Apertura al rialzo per il titolo in borsa della Roma: in data odierna, le azioni del club giallorosso hanno fatto registrare un aumento del 5.91% del proprio valore. Inizio di giornata positivo anche per la Juventus, che apre con un +3.28%. Per la Lazio, invece, si registra un calo di 4.94 punti percentuali.