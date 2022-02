☀️ Prosegue il lavoro verso #RomaGenoa

La Roma è tornata ad allenarsi in vista del Genoa sabato alle 15. Il video pubblicato dai canali ufficiali del club mostra i giocatori alle prese con la seduta odierna, con esercizi di riscaldamento e poi lavoro con la palla. In tutto ciò, il polverone delle ultime ore sembra lontano dai cancelli del Fulvio Bernardini,. Evidentemente la battuta di Pinto e i titoloni dei giornali non hanno scosso i due. Da capire poi la situazione Lorenzo Pellegrini, che è sulla via del recupero e dovrebbe tornare a disposizione del tecnico in vista dei rossoblù.