Ai tempi dei social network, anche un post su Instagram può rivelarsi decisivo. Taison, brasiliano dello Shakhtar Donetsk, ha pubblicato una foto che fa pensare a un imminente trasferimento. “Le cose belle accadono”, la didascalia. Il difensore della Roma Juan Jesus, sotto al post ha commentato: “Vieni in Italia?”. “Sto arrivando!…”, la risposta dell’esterno d’attacco brasiliano, nel mirino di Monchi per rinforzare il reparto avanzato della Roma dopo il passaggio di Malcom al Barcellona. Classe 1988, Taison è un esterno d’attacco di piede destro, che gioca su entrambe le corsie offensive. Sotto contrato fino al 2021 con lo Shakhtar, è valutato tra i 25 e i 30 milioni di euro dal club ucraino.



L'APERTURA - E quello di Juan Jesus non è l’unico indizio che avvicina Taison alla Roma. A Revista Colorada, il suo agente, Diego Dornelles, ha dichiarato proprio ieri: “Un dirigente di una squadra italiana è venuto da noi per capire se ci fossero le condizioni per trattare il giocatore. C’à la possibilità di andare avanti”. Recentemente Taison era stato accostato anche all’Internacional di Porto Alegre, ma il giocatore al momento non vorrebbe tornare a giocare in Sudamerica. La Roma c'è, sfumato il colpo Malcom, Monchi valuta l'ipotesi Taison. E gli indizi lo avvicinano ai giallorossi...