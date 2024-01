Roma, colpo baby per sostituire Cherubini. Preso Zefi dall'Inter

Francesco Guerrieri

Colpo in prospettiva della Roma. Dopo poco più di un anno, il giovane talento irlandese, ma di orgini albanesi Kevin Zefi è pronto a lasciare l'Inter. Il club nerazzurro aveva prelevato il fantasista classe 2005 dallo Shamrock Rovers e lo ha aggregato prima alla formazione Under 17 e poi a quella Under 18 con cui ha all'attivo 5 presenze e 3 gol in questa stagione.



La società giallorossa sta sfruttando la prossima scadenza contrattuale del ragazzo con i nerazzurri e lo preleverà subito a costo zero, ma con la Roma che concederà all'Inter una percentuale sulla futura rivendita. Per lui è pronto un contratto da 3 anni e un ruolo di primo piano agli ordini di Federico Guidi. Zefi, infatti, almeno numericamente, sostituirà Luigi Cherubini, che passerà alla Juventus con la stessa formula nell'ambito dell'affare Huijsen.