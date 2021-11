La stagione di Nicolò Zaniolo non è partita benissimo. Ancora a zero gol, il classe '99 non riesce a decollare nella nuova squadra di Mourinho. Il portoghese l'ha tenuto spesso in panchina, ma nonostante questo il club giallorosso non ha nessuna intenzione di mettere sul mercato il suo gioiello, cercato in passato anche da Juventus e Tottenham.