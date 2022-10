Poche speranze. Paulo Dybala lo aveva capito subito, così come Mourinho. Dai primi controlli in ecografia ai quali si sarebbe sottoposto oggi l’argentino emerge infatti la presenza di una lesione al quadricipite sinistro causata da uno strano movimento della gamba nel momento di calciare il rigore contro il Lecce. Da valutare la grandezza e l’entità, per farlo bisognerà aspettare la risonanza di domani quando il versamento si sarà parzialmente assorbito. La Roma preferisce aspettare visto che non c'è particolare fretta.



I TEMPI - I tempi non dovrebbero essere comunque inferiori ai 25-30 giorni, se non di più. Questo impedirebbe a Dybala di giocare le 9 partite (tra campionato e coppe) che mancano alla Roma da qui alla sosta per il Mondiale. E proprio la rassegna in Qatar diventa a questo punto l’obiettivo della Joya che spera di essere convocato comunque da Scaloni. Con la Roma appuntamento rinviato a gennaio quando tornerà anche Wijnaldum.