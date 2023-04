Ora è tutto confermato. Ola Solbakken ha subito una lussazione alla spalla sinistra. Il rischio di uno stop medio-lungo è fortemente concreto. L’infortunio subito nella ripresa dell’ultimo match disputato dai giallorossi – contro il Torino – costringe quindi il norvegese ai box. Lo staff medico della Roma ha deciso, in accordo col giocatore, di non operare e di optare, invece, per un percorso conservativo. In base a tutti i progressi che saranno raggiunti in allenamento, giorno dopo giorno, i medici del club capitolino decideranno il da farsi. Solbakken, quindi, salterà sicuramente la prossima sfida in Europa League con il Feyenoord.