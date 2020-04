Il Lipsia vuole tenere Schick, ma con lo sconto. I contatti tra la Roma e il club tedesco sarebbero ben avviati e in uno stato avanzato che lascia ben sperare per l’esito della trattativa. Importante sarà anche la volontà del giocatore. “Mi piacerebbe restare in Germania” ha detto prima del nuovo anno il centravanti ceco e quasi 4 mesi dopo non ha di certo cambiato idea. Il coronavirus, però, potrebbe cambiare gli accordi iniziali. Schick, infatti, si trasferisce in Bundesliga in prestito con un diritto di riscatto pari a 28 milioni (uno in più in caso di qualificazione alla prossima Champions League del Lipsia). Cifra cambiata dal mercato dei costi rivoluzionato dal Covid-19. Si punta a uno sconto del 20-25%.